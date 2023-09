Seleção Brasileira desembarca em Belém na madrugada; saiba quem são os primeiros jogadores a chegar

Faltam poucas horas para que os primeiros jogadores da Seleção Brasileira desembarquem em Belém. De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada à CBF, a primeira leva de atletas - que vão defender o Brasil contra a Bolívia, pelas Eliminatórias - chegará à capital do Pará na madrugada desta segunda-feira (4).

A apuração aponta que os primeiros a desembarcarem no Aeroporto Internacional de Belém são os quatro jogadores que atuam no Brasil e mais um atleta que joga na Europa. Confira a lista:

Chegam à Belém na madrugada de segunda (4)

Lucas Perri - goleiro - Botafogo

Nino - zagueiro - Fluminense

Andre - volante - Fluminense

Joelinton - meia - Newcastle-ING

Raphael Veiga - meia - Palmeiras

Além deles, desembarcam em Belém o técnico Fernando Diniz e demais membros da comissão técnica interina da Seleção. Mais cedo, a reportagem informou que a CBF tem organizado a logística para a semana de treinos há dias. Inclusive, membros do staff da Canarinha e a rouparia do time já chegaram.

Brasil e Bolívia

A Seleção enfrenta a Bolívia na próxima sexta-feira (8), no estádio Mangueirão, em Belém, pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa. A partida começa às 21h45, horário de Brasília, e terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.