Saiba se o Baenão será ou não utilizado para os treinos da Seleção Brasileira em Belém

O estádio Baenão, casa do Remo, recebeu cuidados especiais nesta semana e está pronto para abrigar a Seleção Brasileira, que vai jogar com a Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em Belém. No entanto, apesar dos preparativos realizados, não é garantia de que a Canarinha utilize o local para treinamentos. A informação foi repassada ao Núcleo de Esportes de O Liberal ligada à CBF.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

A informação indica que, por enquanto, o Brasil não realizará nenhum treinamento no Baenão. Todas as atividades programadas para a Seleção serão no Mangueirão, palco do jogo contra a Bolívia. No entanto, a casa do Remo foi escolhida para uma espécie de "plano B" dos comandados de Fernando Diniz.

VEJA MAIS

Nos próximos dias, o Baenão ficará fechado e à disposição da Seleção. O local foi "envelopado" com os patrocinadores do Brasil e pode ser usado pela comissão técnica a qualquer momento.

Vale lembrar que o Baenão recebeu duas vistorias de membros técnicos da CBF. Em um primeiro momento, o gramado do estádio foi alvo de análise. Semanas depois, foram observadas as estruturas internas do local, como os vestiários e o NASP.

A Seleção Brasileira deve chegar a Belém nesta segunda-feira (4) e terá a primeira atividade no dia seguinte. Na sexta-feira (8), a equipe enfrenta a Bolívia, pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogo, que começa às 21h45, terá transmissão Lance a Lance em Oliberal.com.