Remo: vestiários do Baenão e Nasp serão avaliados pela CBF para receber a Seleção Brasileira

O estádio Baenão passará por novas avaliações da CBF nesta semana. De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao clube azulino, os vestiários e o NASP serão vistoriados. O objetivo é que as instalações sejam usadas pelos jogadores da Seleção Brasileira, que disputarão uma partida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 em Belém.

Esta será a segunda vistoria feita pela CBF no Baenão. A primeira, realizada em julho, avaliou o gramado do estádio. A casa do Leão, assim como o estádio da Curuzu, em Belém, são opções de treinamento para as delegações de Brasil e Bolívia, que vão se enfrentar pelas Eliminatórias.

Na última passagem da Seleção em Belém, em 2011, os treinos para o jogo ocorreram no gramado do próprio estádio Mangueirão. No entanto, a ideia é que o gramado do Olímpico do Pará seja preservado desta vez e outros estádios sejam utilizados para treinamentos.

Depois de ter aprovado o gramado do Baenão, a CBF quer avaliar a estrutura interna do estádio. Vestiários, salas de reunião e o NASP passarão por análises minuciosas. A ideia é que os equipamentos do Núcleo Azulino de Saúde e Performance sirvam de apoio ao departamento médico da Seleção.

Brasil e Bolívia se enfrentam no estádio Mangueirão no dia 8 de setembro, às 21h45, pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Os ingressos para a partida estão esgotados.