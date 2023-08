Empresário que tentou comprar SAF do Remo em 2022 adquire equipe da Terceira Divisão do Parazão

O Tesla, clube que disputa a Terceira Divisão do Campeonato Paraense, foi vendido nesta segunda-feira (21). O novo proprietário da equipe é o empresário Leandro Rodrigues, dono da VL Gold Dubai, empresa que trabalha com o beneficiamento de pedras preciosas. No ano passado, o mesmo empreendedor fez uma proposta para comprar a SAF do Remo.

Leandro será dono de 90% da SAF do clube, enquanto os outros 10% permanecerão com Ronaldo Carvalho, antigo proprietário da equipe. Com a compra concretizada, o Tesla mudará de nome e passará a ser chamado de Futebol Clube Pará, adotando as cores violeta e branco.

Leandro e quase aquisição do Remo

A tentativa de aquisição do Leão Azul acabou não avançando devido a inconsistências na proposta, que foram encontradas pelo conselho deliberativo do clube. Na ocasião, Leandro queria comprar a SAF azulina por 40 milhões de euros, cerca de R$ 210 milhões na cotação da época. A oferta ainda poderia receber o acréscimo de 25% do valor, caso o Time de Periçá subisse para a Série B.

No dia 10 de maio, a proposta de compra da SAF foi recebida pelo Remo. A oferta foi analisada pelo Departamento Jurídico remista, juntamente com Conselho Deliberativo (Condel) e o Conselho Diretor (Codir). Porém, o vazamento das informações tornou a aceitação do negócio mais difícil.

Para reverter o clima, Leandro informou que está disposto a investir 10% da proposta, cerca de R$ 21 milhões, antes do fechamento do acordo. Além disso, o executivo se dispôs a levar de avião toda a direção do clube para uma reunião nos Emirados Árabes, onde se concentram os negócios do grupo VL Gold Dubai, do qual o empresário faz parte. No entanto, as ofertas foram recusadas pela diretoria azulina.