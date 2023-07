CBF realiza vistorias no Mangueirão, Baenão e Curuzu com foco na estreia da Seleção; vídeo

Capital paraense, Belém vislumbra uma grandiosa oportunidade de retomar sua posição como palco de eventos internacionais do futebol profissional. Na última quarta-feira (19), uma comissão de inspeção técnica da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desembarcou na cidade para avaliar possíveis locais para os jogos da Seleção Brasileira, com foco nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

A equipe da CBF foi acompanhada por diretores da Federação Paraense de Futebol (FPF), que atuaram como consultores, contribuindo com mapeamento estrutural e logístico no cenário futebolístico local. Até o dia 31 de julho deve ser anunciado o local da estreia da Seleção no torneio, contra a Bolívia. Belém tem Manaus como principal concorrente para o jogo, que ocorre em setembro.

Durante a vistoria, além do Mangueirão, outras praças esportivas da capital também entraram no radar para análise estrutural. Os Estádios do Baenão (do Remo), da Curuzu (do Paysandu) e o Centro Esportivo da Juventude (Ceju) foram incluídos no cronograma como possíveis centros de treinamentos para as equipes mandantes e visitantes.

O diretor de competições da Federação Paraense de Futebol, Del Filho, ressaltou a importância dessa visita técnica para o futebol local, destacando que a CBF, por meio de sua gerência de seleções, examinou minuciosamente os locais de jogo:

"Foi uma inspeção técnica da CBF, da sua gerência de seleções, avaliando possíveis locais de jogo, nesse caso o Mangueirão, com áreas técnicas, vestiários, área de competição e afins. Visitou possíveis locais também para centro de treinamento para equipes mandante e equipe visitante", explicou Del Filho.