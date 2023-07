Novo técnico da Seleção, Diniz pode estrear no Mangueirão; definição sairá no final de julho

A Conmebol mudou o prazo que para que as confederações decidam quais as cidades-sede das primeiras rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Com Belém na disputa, a CBF tem até 31 de julho para escolher onde será a estreia do técnico Fernando Diniz. À princípio, o prazo era até a última segunda-feira (10). A informação é do jornalista Cahê Mota, do ge do Rio de Janeiro.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Além de escolher o local, os mandantes da primeira partida de cada data Fifa podem escolher se jogam entre quinta e sexta-feira. A Seleção Brasileira estreia contra a Bolívia, em setembro, e a preferência é que uma cidade do Norte ou Nordeste brasileiro receba a partida - Manaus é a principal concorrente da capital paraense.

VEJA MAIS

Logística

Os jogadores se apresentam ao novo treinador no dia 4 de setembro e ficam à disposição até o dia 12. A ideia é que a sede da estreia facilite o deslocamento para o duelo da segunda rodada, contra o Peru, em Lima. O desejo dos paraenses é levar a Seleção ao novo Mangueirão, reinaugurado recentemente após reformas. O estádio agora tem capacidade para mais de 50 mil torcedores e não recebe uma partida do time canarinho desde 28 de setembro 2011.

Já foi avaliado

O Mangueirão já recebeu a vistoria da Conmebol no mês passado e trabalha para atender todas as demandas necessárias para poder receber jogos internacionais. Em 2022, o presidente Ednaldo Rodrigues declarou durante a Copa do Mundo do Catar que Belém receberia uma das partidas das eliminatórias como "homenagem ao torcedor apaixonado do Pará". Há poucas semanas o governador do Pará, Helder Barbalho, afirmou que o estado receberia uma partida da Seleção ainda em 2023, no segundo semestre.