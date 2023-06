Conmebol realiza vistoria técnica no Mangueirão para receber jogos da Seleção Brasileira

O gerente da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), Felipe Restrepo, visitou, neste domingo (25), as instalações do Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão. A passada no local serviu para avaliar a estrutura da praça esportiva para receber os jogos da Seleção Brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e jogos das competições da Conmebol. O representante da Confederação percorreu as áreas de convivência, vestiários, cabines, salas de controle de operações, gramado, dentre outros espaços.

O titular da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (SEEL), Cássio Andrade; Del Filho, diretor de Competições da Federação Paraense de Futebol (FPF) e o engenheiro da Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP), Gilmar Mota, acompanharam a vistoria e apresentaram minuciosamente todas as instalações do Novo Mangueirão.

“Recebemos essa visita técnica com muito entusiasmo, principalmente porque o Novo Mangueirão segue as diretrizes da Federação Internacional de Futebol (FIFA) e garante todo o conforto e segurança ao torcedor. Além de ser a maior arena esportiva da região Norte do país, que está alinhada aos parâmetros de sustentabilidade e pronta para sediar grandes eventos esportivos, como um jogo da nossa seleção brasileira”, declarou o secretário Cássio Andrade.

O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, também acompanhou a visita do gerente da Conmebol e demonstrou confiança que o Mangueirão sediará um evento esportivo internacional. “A realização da visita técnica é mais um importante passo no sentido de habilitar o Mangueirão para grandes eventos internacionais. Estamos confiantes de que dará tudo certo e que em breve estaremos realizando esses grandes eventos”, declarou o presidente.