Seleção Brasileira no Mangueirão: mirando jogo das Eliminatórias, Conmebol agenda vistoria técnica

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), por meio do presidente Ednaldo Rodrigues, confirmou na manhã desta sexta-feira (23), à presidência da Federação Paraense de Futebol (FPF), que a Conmebol fará uma visita técnica no Mangueirão neste domingo, dia 25. A ação faz parte do plano da FPF e do Governo do Pará para que o estádio receba jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A ambição é de que isto possa ocorrer no segundo semestre deste ano, contra Bolívia (setembro) ou Argentina (novembro).

A vistoria será conduzida pela gerência operacional do departamento de seleções da Conmebol e tem como objetivo principal avaliar o Mangueirão visando sua habilitação para sediar competições internacionais envolvendo clubes e seleções. Isso inclui jogos das Eliminatórias, Copa Libertadores, Copa Sul-americana e amistosos de seleções. A inspeção terá duração aproximada de 4 horas e contará com a presença de uma comissão especial da FPF e do Governo do Estado.

A confirmação da data da vistoria foi feita pela Federação Paraense de Futebol nesta sexta. Este passo é fundamental para o desejo de colocar o Pará na rota da CBF como uma opção de mando de campo da Seleção, principalmente para jogos oficiais das Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026 - que será nos Estados Unidos, México e Canadá.

Na última semana, a própria CBF informou que a escolha dos mandos de campo seguirão critérios técnicos e de logística, no intuito de minimizar o desgaste dos atletas em longos percursos aéreos. Desta forma, aumentam as chances de Belém se tornar uma alternativa plausível quando o Brasil tiver partidas contra países que fazem fronteira com a região Norte - como Peru, Colômbia e Venezuela - em datas próximas a um jogo com mando de campo brasileiro. Manaus e capitais do Nordeste são os principais concorrentes do Pará para estes compromissos.

Proximidade geográfica com países sul-americanos pode colocar Belém na rota da CBF. Peru, Colômbia e Venezuela fazem fronteira com estados da região Norte (Reprodução/Google Maps)

Possibilidades

Duas datas se encaixam nestes critérios para receber jogos do Brasil em Belém ainda em 2023. A primeira delas é justamente a estreia da Seleção nas Eliminatórias, agendada para o dia 4 de setembro, contra a Bolívia, já que no dia 12 o time canarinho vai enfrentar o Peru fora de casa; e contra a Argentina, dia 21 de novembro, porque uma semana antes o Brasil encara a Colômbia, na Colômbia.

Jogos do Brasil nas Eliminatórias para a Copa de 2026:

04/09/23 - Brasil x Bolívia 12/09/23 - Peru x Brasil 09/10/23 - Brasil x Venezuela 17/10/23 - Uruguai x Brasil 13/11/23 - Colômbia x Brasil 21/11/23 - Brasil x Argentina 02/09/24 - Brasil x Equador 10/09/24 - Paraguai x Brasil 07/10/24 - Chile x Brasil 15/10/24 - Brasil x Peru 11/11/24 - Venezuela x Brasil 19/11/24 - Brasil x Uruguai 17/03/25 - Brasil x Colômbia 25/03/25 - Argentina x Brasil 02/06/25 - Equador x Brasil 10/06/25 - Brasil x Paraguai 01/09/25 - Brasil x Chile 09/09/25 - Bolívia x Brasil