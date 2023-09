Seleção Brasileira em Belém; Brasil vai enfrentar país de ex-jogador do Paysandu 

O Brasil recebe na próxima sexta-feira (8), em Belém, a Bolívia na estreia da Seleção Brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Os comandados de Fernando Diniz vão enfrentar o país de um ex-jogador do Paysandu que passou pelo clube em 2018.

Thomaz, meia de 37 anos, tem cidadania boliviana e passou pelo clube bicolor em 2018, último ano do Paysandu na Série B. Ele disputou 32 jogos, marcou 5 gols e ainda deu 3 assistência na competição. Porém, não foi o suficiente para salvar o Papão do rebaixamento para a Série C.

Além do Paysandu, o meia teve uma passagem pelo São Paulo, em 2017, depois de ter se destacado no Jorge Wilstermann da Bolívia por algumas temporadas. Depois do Paysandu, voltou para a Bolívia e jogou no Bolívar-BOL. Ainda teve uma breve passagem pela Inter de Limeira-SP e jogou por três anos no Operário. Atualmente está jogando no Independiente Petrolero-BOL.