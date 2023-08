Seleção em Belém: Trânsito terá mudança e mais mil vagas de estacionamento serão disponibilizadas

Brasil x Bolívia se enfrentam no próximo dia 8 de setembro, às 21h45, no Mangueirão, em Belém, pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Para a partida um grande esquema de segurança foi elaborado pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em parceria com outros órgãos, visando a comodidade dos torcedores que forem ao Mangueirão. Mudanças no trânsito irão ocorrer, além de estacionamento em igreja e loja próximas ao estádio.

Uma reunião ocorreu com membros da Segup e outros órgãos de segurança, além de entidades que participam da organização do jogo, para debater as estratégias para que a segurança ocorra durante a realização da partida, dento e fora do estádio. De acordo com o secretário adjunto de gestão operacional da Segup, Luciano de Oliveira, a Avenida Transmangueirão terá sentido único três horas antes do jogo e após a partida, o fluxo será invertido, melhorando a saída de veículos do estacionamento do estádio.

“Nós tivemos uma reunião com todos os órgãos do sistema estadual de segurança pública e alinhamos todos os procedimentos de segurança relativos ao jogo do Brasil. O policiamento será reforçado em toda a cidade de Belém e esperamos ter um jogo tranquilo, até porque não se prevê rivalidade de torcida. O povo vai para torcer e o Estado garantirá a segurança de todo mundo para ir e voltar do estádio”, disse o secretário adjunto de Gestão Operacional da Segup, Luciano de Oliveira.

Os torcedores que for ao Mangueirão terão duas novas opções de estacionamento, mas que ficam em áreas próximas ao estádio, uma é a Igreja Assembleia de Deus, além de uma loja de departamento.

“A grande novidade é a disponibilização de quase mil vagas de estacionamento de dois estacionamentos que estão na Augusto Montenegro, quase em frente ao estádio. O uso desse estacionamento será realizado mediante cobrança, mas é uma ampliação de vagas para o público que vai para esse jogo”, disse, Luciano de Oliveira.