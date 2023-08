Convocado para jogo do Brasil em Belém, saiba quantas vezes Neymar já jogou no Mangueirão

Neymar foi um dos convocados pelo técnico Fernando Diniz para defender a Seleção Brasileira na partida contra a Bolívia, em Belém. O atacante tem um bom retrospecto atuando em terras paraenses. Relembre os últimos jogos de Neymar no Mangueirão:

Jogos no Mangueirão

Neymar no Mangueirão (Marcelo Seabra/ Arquivo de O Liberal)

Em toda a carreira, Neymar só fez dois jogos no estádio Mangueirão. O primeiro deles foi em 2010, quando o Santos enfrentou o Remo pela Copa do Brasil. Na ocasião, o Peixe venceu o Leão por 4 a 0, com show do atacante.

Um ano depois, Neymar voltou a capital do Pará, mas desta vez defendendo as cores da Seleção Brasileira, que enfrentou a Argentina no Superclássico das Américas. Naquele jogo, o Brasil venceu por 2 a 0 e garantiu o título do torneio amistoso.