Seleção Brasileira em Belém: veja as fotos das suítes dos jogadores; diária custa R$ 1,7 mil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) bateu o martelo e decidiu qual será a "casa" da Seleção Brasileira durante a estadia em Belém, para a partida contra a Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A delegação vai se hospedar no hotel Grand Mercure, que fica na avenida Nazaré, no centro da capital. A ideia é que o local possa oferecer conforto e privacidade aos atletas.

A decisão foi sacramentada há alguns dias, quando a CBF escolheu a estrutura para hospedar a Seleção. Antes disso, o local passou por uma vistoria técnica, há cerca de um mês, para ser aprovado.

Nos últimos dias, o local tem vivido uma alta procura, devido à presença da Seleção em Belém e a realização de eventos internacionais em Belém. Segundo pesquisas realizadas em sites de busca de hospedagens, uma diária no hotel tem custado cerca de R$ 1.700.

A estrutura conta com 173 quartos, sendo que boa parte deles serão destinados à Canarinha. O hotel não divulgou detalhes sobre a estadia dos comandados de Fernando Diniz, sob o pretexto de confidencialidade. No entanto, o Núcleo de Esportes de O Liberal apurou que a Seleção terá andares do prédio destinados exclusivamente para a hospedagem da delegação.

Suíte Master do hotel que vai receber a Seleção conta com sala de estar (Carmen Helena/ O Liberal)

A privacidade é uma prática comum da CBF em jogos da Seleção. Sempre que a equipe pentacampeã mundial fica hospedada em algum hotel, a entidade recomenda que os jogadores tenham o mínimo possível de contato com os demais hóspedes. A medida é tomada para que toda a comissão tenha o foco máximo no compromisso que será disputado.

Local onde ons jogadores da Seleção devem fazer as refeições (Carmem Helena / O Liberal)

Cada jogador deve ter seu próprio quarto, com 65 metros quadrados. Além de poder circular pela ala exclusiva, os atletas e membros da delegação também vão poder fazer refeições e atividades físicas dentro do hotel, sem se preocupar com o assédio de outros hóspedes. Além das suítes masters, que devem ficar com os convocados, outros quartos duplos foram reservados para o restante da comissão técnica.

Além dos quartos, o local possui academia, área com piscina e restaurante. O hotel conta, também, com um centro de convenções - com capacidade para 600 pessoas e sala de reuniões.

Nos casos dos restaurantes e da sala de reuniões, os espaços também são disponíveis para o público em geral. O hotel aceita reservas para eventos e outras celebrações.