Seleção Brasileira chega a Belém: Raphael Veiga é o primeiro a desembarcar no Pará; vídeo

O meia do Palmeiras, Raphael Veiga, foi o primeiro atleta da Seleção Brasileira a passar pelo hall de desembarque do aeroporto de Belém, na madrugada desta segunda-feira (4). Ele faz parte da delegação canarinho, que enfrentará a Bolívia na sexta-feira (8), pela abertura das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, no Mangueirão.

Na sequência, Veiga foi levado de van ao hotel onde a delegação da Seleção Brasileira ficará em Belém.

Raphael Veiga foi o primeiro atleta da Seleção Brasileira a chegar a Belém (Thiago Gomes / O Liberal)

Ainda estão previstos para chegar a Belém a comissão técnica mais próxima do Fluminense, incluindo o técnico Fernando Diniz, e os seguintes atletas: o goleiro Lucas Perri, o zagueiro Nino, o volante André e o meia Joelinton.

Desembarques da Seleção Brasileira em Belém

O primeiro a desembarcar foi o meia Joelinton, por volta das 1h05 da madrugada. O jogador, de 27 anos, jogou quase 60 minutos na derrota dos Magpies contra o Brighton, pela Premier League, no último sábado (2). O atleta foi o único do futebol europeu, até o momento, a chegar à capital paraense.

Depois de Joelinton, um concorrente por vaga: o meia Raphael Veiga, do Palmeiras, desembarcou. O jogador foi titular no empate sem gols no Derby Paulista entre Palmeiras e Corinthians, na Neo Química Arena, na tarde de domingo (3). Depois, o jogador seguiu viagem para a capital paraense, palco da partida contra a Bolívia.

Por volta das 3h, foi a vez da comissão técnica e dos jogadores dos clubes cariocas desembarcarem. Lucas Perri jogou na derrota do Botafogo no clássico contra o Flamengo, no Nilton Santos. Já o técnico Diniz comandou André na vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Fortaleza, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda - Nino foi poupado pelo treinador.

Brasil x Bolívia - Eliminatórias da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira encerra a primeira rodada da abertura das Eliminatórias da América do Sul contra a Bolívia, no Mangueirão. A partida marca o reencontro da equipe com Belém após 12 anos. O duelo também marca a estreia de Fernando Diniz à frente da Canarinho, anunciado no último mês de julho, após a saída do técnico Tite, que esteve à frente da Seleção entre 2016 e 2022.

O duelo contra a Bolívia é o primeiro dos dois jogos que o Brasil fará nesta Data FIFA. Após o encontro no Mangueirão, a delegação brasileira parte viaja para Lima, onde encara o Peru na próxima terça-feira (12), às 23h, no Estádio Nacional de Lima.

