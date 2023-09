Ex-capitão do Remo reencontra pai de Rodrygo da Seleção e relembra: 'Ajudou demais no acesso'

Ex-Remo e Paysandu, o lateral Marlon esteve no Estádio do Mangueirão na última quinta-feira (7), para acompanhar o treino da Seleção Brasileira. O local foi também onde aconteceu o reencontro do paraense e o pai do atacante Rodrygo, do Brasil e do Real Madrid, Eric Goes, ex-jogador.

Marlon (à esquerda) e Eric (ao centro) no Estádio do mangueirão (Reprodução / Instagram @marlon_006)

Ambos foram companheiros no Criciúma, onde conquistaram o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, em 2012. Marlon contou um pouco da história dessa amizade ao O Liberal. Confira:

"Quando Eric chegou já estava no meio do campeonato, mas isso não foi um problema. Rápido ele já foi se entrosando com nós. Procuramos abraçar ele para que o mais rápido ele conhecesse o grupo. Era um jogador simples, que gostava de treinar e, no decorrer, nos ajudou demais para conseguir o acesso. Desde lá, não perdemos mais contato. Sempre que tivemos oportunidade, conversamos por rede social", explicou.

Marlon, ex-capitão do Remo, aproveitou também para desejar uma boa partida para Rodrygo, que deve ser titular contra a Bolívia, nesta sexta-feira (8), às 21h45, no Estádio do Mangueirão.

"Hoje, com o jogo do Brasil e a vinda do Rodrygo ajudou muito para nos vermos. Desejo tudo de melhor para ele, que faça um grande jogo e ajude dar essa alegria para o povo paraense com uma grande vitória", concluiu Marlon.

Acompanhe a partida pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.