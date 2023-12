Esli Garcia é mais um estrangeiro no Paysandu; Saiba quem é o novo meia e assista gols do jogador

O Paysandu oficializou neste sábado as chegadas de três jogadores para a temporada 2024 e um deles chamou atenção do torcedor. O meia venezuelano Esli Garcia, de 23 anos, que estava jogando pelo Deportivo Táchira..

A nova contratação do Papão jogará pela primeira vez no Brasil, antes, porém, teve passagem pelo Santiago Wanderers, do Chile, além da Portuuesa FC, e UCV, da Venezuela. Na temporada 2023, pelo Deportivo Táchira, Esli Garcia disputou 32 jogos com cinco gols e uma assistência e vem de dois anos atuando com frequência, já que em 2022 realizou 27 partidas e balançou as redes cinco vezes.

Esli Garcia é bicampeão venezuelano pelo Táchira e nesta temporada terminou com o título nacional, além de ter conquistado a vaga na Copa Libertadores 2024 de forma direta pelo clube. O meia é bastante ofensivo, destro e costuma arriscar de fora da área, além de pisar bastante dentro da área adversária.

Titular absoluto nas equipes que passou, Esli teve passagens pelas categorias de base da Seleção da Venezuela. O jogador chega ao Papão com o contrato de uma temporada e irá jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. O meia desembarca em Belém como mais uma aposta estrangeira do clube alviceleste, que ao longo dos anos, vem abrindo caminho por jogadores de fora do país. Em 2023 o clube teve no elenco quatro atletas de fora do país, porém, nenhum deles terminou a temporada vestindo o manto bicolor.

Esli Garcia estava no Deportivo Táchira, da Venezuela (Arquivo pessoal / Instagram @esligram)

Veja os estrangeiros do Paysandu em 2023

Zagueiro colombiano Bocanegra, de 34 anos. Fez oito partidas pelo Paysandu, marcou um gol e foi bastante criticado pela torcida.

Bocanegra pelo Papão (John Wesley / Paysandu)

Volante paraguaio Jorge Jiménez, de 30 anos. Fez 15 partidas pelo Papão, chegou a ser titular em boa parte dos jogos, mas deixou o clube.

Jorge Jiménez em sua apresentação no Papão (John Wesley/Paysandu)

Meia venezuelano Andrés D’Agostino, de 21 anos. O jovem apenas treinou na Curuzu, não realizou nenhuma partida pelo clube e acabou saindo do Papão e indo jogar a Segundinha pelo Santa Rosa.

Andrés D'Agostino treinando na Curuzu (Cristino Martins/ O Liberal)

Atacante venezuelano Robert Hernández, de 30 anos. Realizou sete partidas pelo clube paraense e marcou um gol, mas foi desligado do Papão.

Robert Hernández comemorando seu único gol marcado com a camosa do Papão (Cristino Martins/O Liberal)