Paysandu inicia obras na Curuzu e Ettinger confirma ampliação da arquibancada e camarotes

O Paysandu conquistou o acesso à Série B de 2024 e terá um calendário cheio na próxima temporada e, visando conforto de parte da torcida, o clube iniciou uma obra de ampliação dos setores de camarotes no Estádio da Curuzu. A informação foi confirmada pelo O Liberal com o presidente do Papão, Maurício Ettinger.

Nas redes sociais, o perfil de humor Futebol Zueiro PA divulgou uma imagem da arquibancada central da Curuzu em obras e também um pequeno vídeo de como o espaço do estádio ficará. O presidente do Paysandu informou que as obras são camarotes e que ficarão ao lado de cabines da imprensa, além de uma sala especial para atender pessoas autistas e garante a ampliação da arquibancada.

“Serão construídos 20 camarotes, além de um espaço para autistas. Vamos também ampliar a arquibancada para o lado do bar. As obras estão em andamento e não ir afetar o clube nos jogos nesse início de ano”, disse.

Em entrevista ao O Liberal, no dia da inauguração do primeiro campo do Centro de Treinamento do Papão, o mandatário bicolor informou que, com a construção de parte das arquibancadas da Curuzu, o estádio ganharia em torno de 1.500 lugares. Atualmente, segundo o site oficial do Paysandu, o Estádio da Curuzu possui capacidade para 16.200 torcedores.

Na temporada 2024, o Paysandu terá quatro competições, com a maioria delas iniciando e terminando no primeiro semestre. A primeira competição do clube no ano é o Campeonato Paraense, que inicia no dia 20 de janeiro, estreando diante do Santa Rosa, no Mangueirão. Além do Parazão, o Paysandu terá também a Copa Verde, em que o clube busca o tetracampeonato e a Copa do Brasil, competição nacional que possui uma importância enorme para as finanças dos clubes. Fechando a temporada, o clube alviceleste terá a Série B do Campeonato Brasileiro, que inicia em abril e terminará no final do mês de novembro, com um total de 38 rodadas.