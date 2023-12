Hélio dos Anjos promete mais anúncios no Paysandu para esta semana e fala sobre Nicolas

O Paysandu deve anunciar novos reforços em breve. Em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira (14), na Curuzu, o técnico Hélio dos Anjos disse que "dois a três" jogadores devem ser divulgados à torcida até o final desta semana. O clube bicolor, inclusive, já iniciou a pré-temporada de treinamentos para 2024.

"A tendência é fecharmos com mais dois ou três jogadores até o final de semana. O clube está tendo que abrir o cofre. A competição no mercado é grande. Na Série B, temos 10 a 12 equipes de ponta. Curitiba tem uma SAF de ponta. Os investimentos dessas equipes são grandes. O America-MG é SAF, não podemos errar como em 2023", defendeu.

Um dos reforços que devem ser anunciados é o do atacante Nicolas, já fechado com o Papão para a próxima temporada. Sem revelar detalhes, Hélio dos Anjos disse que está "muito confiante" em contar com o atacante para a Série B de 2024.

"Ligamos pra ele (Nicolas) e o que ele me garantiu me deixa muito tranquilo. Ele tem uma situação com o Ceará, ninguém pode jogar dinheiro pela janela, ele precisa resolver, mas sempre que conversamos com ele, sempre deixou claro que quer voltar. Tenho convicção grande que vai jogar com a gente", explicou Hélio.