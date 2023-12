Hélio dos Anjos questiona CT do Paysandu e afirma que elenco irá treinar no local poucas vezes

O técnico Hélio dos Anjos foi apresentado oficialmente para a temporada 2024. O comandante do Paysandu deixou claro que o clube ainda não possui um Centro de Treinamento que receba de forma continua treinos do elenco. Hélio citou algumas dificuldades enfrentadas pela comissão técnica, em relação a pré-treinos e toda a logística que do clube para se treinar no CT Raul Aguilera, que fica no bairro das Águas Lindas, na grande Belém.

Para Hélio dos Anjos, alguns trabalhos realizados antes do treino em campo, são perdidos com o deslocamento dos atletas da Curuzu, para o CT do clube. O treinador afirmou que esse tempo entre o pré-treino e o treino em campo, dificulta os processos dos jogadores.

“Cerca de 80% do trabalho [treino] é internamente e só depois vamos para o campo. Se fizermos algo e depois pegarmos um ônibus, isso [deslocamento] quebra. Até agora a maior dificuldade do CT é essa. [O ideal seria] se tivéssemos essa estrutura daqui [da Curuzu] lá no CT. Eu particularmente não gosto de me deslocar para treinar. Se fizermos todo o trabalho de pré-treino e pegar um deslocamento, isso se perde. O grande problema dos clubes de futebol é não ter CT. Se tivéssemos academia, estrutura de vestiário, saúde, academia, seria o ideal”, disse.

Hélio dos Anjos esteve no CT, conheceu o local, avaliou o gramado e deixou claro que o Paysandu ainda não possui um CT de verdade, O comandante bicolor ainda que os treinamentos no CT Raul Aguilera serão realizados de forma esporádicas.

“A maior conquista do Paysandu seria um CT. Se nós tivéssemos o CT do Vila Nova, Atlético-GO, Ituano, Mirassol, ninguém iria segurar o Paysandu. É preciso campo para treinar, vou tentar aproveitar ao máximo o gramado [do CT], mas serão trabalhos esporadicamente”, finalizou.

O CT do Paysandu teve o pórtico in augurado em 2016, na gestão do então presidente Alberto Maia. Somente ne início deste mês, foi que o clube inaugurou o primeiro campo, que contou com uma partida festiva com ex-jogadores do clube que atuaram na disputa da Copa Libertadores de 2003.