Paysandu traz zagueiro do futebol espanhol e volante de time português; veja

O Paysandu continua anunciando o seu "pacote" de contratações para a temporada de 2024. Dando sequência aos nomes, o clube soltou a contratação do volante Val Soares, que estava no Marítimo, de Portugal, e do zagueiro Carlão, que também vem do futebol europeu, precisamente do Almería, da Espanha.

O zagueiro Carlão tem 22 anos e pouca rodagem no futebol. Curiosamente, tem mais tempo de base do que na condição de profissional. Foi revelado no Náutico, passando em seguida na base do Fluminense e Corinthians, retornando ao Timbu para o profissional, em 2021, onde teve contato com o técnico Hélio dos Anjos. Permaneceu por mais um ano, desenvolvendo números positivos na Série B. Pelo clube pernambucano fez 28 partidas, sendo 24 delas como titular, com média de 86% de acerto nos passes.

Os bons índices o levaram para o Almería, da Espanha, onde acabou sem espaço, permanecendo por toda a temporada de 2023 sem entrar em campo. A última partida disputada por ele foi em 22 de julho de 2022. Enquanto esteve em disputa, atuou preferencialmente pela direita, mais concentrado nas saídas e bloqueios de bola, sem avançar muito para o campo adversário.

Avançando à cabeça de área, o Papão apresentou Val Soares, de 26 anos. O jogador chega após uma passagem modesta pelo Marítimo, da primeira divisão portuguesa, onde permaneceu por duas temporadas, sendo a primeira de maior proveito, por ter disputado 20 partidas, sendo 16 como titular. Já na atual acabou saindo de cena, fazendo apenas três partidas, a última delas no dia 25 de novembro.

Val também é um jogador jovem. Disputou sua primeira temporada em 2019, quando estreou na função de lateral-direito pelo ABC-RN. No ano seguinte defendeu o Botafogo-SP e depois transferiu-se para o Coritiba, onde disputou a Série B em 2021 e a Série A em 2022. O elenco do Paysandu se apresenta nesta quinta-feira (14), para o início da primeira parte da pré-temporada de 2024.