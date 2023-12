Paysandu negocia com Val Soares, ex-Internacional, para a temporada 2024

O Paysandu está perto de anunciar mais um jogador para a temporada 2024: se trata do volante Val Soares, 26 anos, que passou pelo Marítimo e disputou a Taça da Liga e de Portugal 2023. A informação foi repassada pelo colunista e jornalista Carlos Ferreira ao Núcleo de Esportes de O Liberal. Caso a negociação seja concretizada, o jogador deve chegar em breve para se juntar aos demais jogadores contratados pelo clube bicolor.

Val, que também atua como lateral-direito, fez formação no Internacional de Porto Alegre, contando ainda com passagens pela Série B ao serviço do Brasil de Pelotas-RS, do Botafogo-SP e do ABC-RN na Série C.



Ingressou no Coritiba, em 2021, para disputar a Série B, realizou um total de 45 jogos e apontou quatro gols, no ano em que o conjunto foi promovido ao patamar mais alto do futebol brasileiro.



Em 2022, porém, Val caiu de produção já no Campeonato Paranaense. Ele atuou em 14 rodadas, dez como titular, não marcou gols e deu uma assistência. No Brasileirão, foi utilizado em 13 das 38 rodadas, oito como titular. Fez uma assistência e não marcou gols.

Ao todo, mais de 20 novos reforços já foram anunciados pelo Papão. Nesta quinta-feira (14), estarão em Belém os seguintes jogadores: Claudio Vitor, Gabriel Bernard e Matheus Nogueira (goleiros); Lucas Maia, Naylhor, Paulão e Wanderson (zagueiros); Edílson (lateral-direito); Geferson (lateral-esquerdo); João Vieira e Netinho (volantes); Juninho e Robinho (meias); Roger e Vinícius Leite (atacantes).

Os jogadores Diogo Silva (goleiro), Bryan (lateral-direito), Gabriel Bispo (volante) e Hyuri (atacante), que continuam de férias conforme o período estabelecido por lei, devem chegar à capital paraense após o Natal.