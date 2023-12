Adversário do Remo na Série C contrata zagueiro que conquistou acesso pelo Paysandu

O ABC-RN tenta se reerguer após o rebaixamento para a Série C nesta temporada. O clube potiguar terminou a Segunda Divisão na lanterna com apenas 28 pontos conquistados e retornou à Terceirona. A diretoria do clube alvinegro anunciou nas redes sociais, a contratação do zagueiro Wesley, que esteve no Paysandu neste ano e conquistou o acesso à Série B pelo Papão.

A equipe nordestina será adversária do Remo na Série C de 2024 e fechou com o defensor Wesley, de 31 anos. Natural da cidade de Paranaguá (PR), Wesley fez apenas uma partida com a camisa do Paysandu nesta temporada e esteve no grupo que garantiu o clube paraense na Segundona. Antes de defender o Paysandu, o zagueiro estava jogando a Série D pelo Maringá-PR.

VEJA MAIS

Wesley iniciou a carreira no Coritiba-PR, atuou também pelo Marília-SP, Notafogo-PB, Ypiranga-RS, São Bento-SP, Boa Esporte-MG, além Boa Esporte-MG, Caxias-RS, Barra-SC e jogou fora do país, defendendo o Global, das Filipinas, além do Nan Dinh, do Vietnã.

VEJA MAIS

O ABC já havia contratado outro jogador que passou pelo Paysandu, o atacante Ruan, que também subiu com o Papão, mas temporada 2014. Ruan também atuou pelo Remo em 2018, porém, sofreu com contusões e jogou apenas quatro partidas.