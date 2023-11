Xande de Pilares fala da elitização do futebol e cita Remo e Flamengo como clubes do povo; vídeo

O futebol é um esporte popular, que agrega valores e que por muito tempo foi uma opção de lazer para todas as classes, porém, com as mudanças de estádios para arenas, a elitização do futebol foi afastando torcedores do estádio, principalmente os mais pobres. No Maracanã, estádio que é um templo do futebol, não existe mais o setor da geral, local folclórico e que se era cobrado um valor bem menor do que outros setores do estádio. Essa questão foi abordada pelo sambista e compositor Xande de Pilares, que citou a transformação do esporte e afirmou que alguns clubes não serão transformados em agremiações elitistas e que são patrimônios do povo. Um dos clubes citados pelo cantor foi o Remo, por quem já se declarou torcedor em Belém.

ASSISTA

Xande de Pilares bateu um papo no podcast “Mundo GV” e foi abordado sobre o tema da elitização do esporte, principalmente no Rio de Janeiro (RJ), local em que o cantor reside. Xande afirmou que o povo foi expulso do estádio, que cada vez mais o jogo perdeu espaço em meio à selfies e exibição em redes sociais, pois o perfil do torcedor que frequenta o Maracanã é diferente.

“O povo está expulso do Maracanã. A primeira vez que fui ao Maracanã eu tinha oito anos e dos oito e até os 24 anos, minha presença era sempre ali, na geral. E geral era o lugar que tinha mais graça no Maracanã, com seus personagens, geraldinos e alegria no estádio era diferente. Hoje o cara não está vendo o jogo, está fazendo selfie, ele quer mostrar para todo mundo que ele está na parte mais privilegiada do Maracanã. Para o jogo ele [torcedor] não está nem aí”, disse.

VEJA MAIS

O cantor, que é torcedor rubro-negro fanático, criticou como o torcedor mais pobre vem sendo excluído de um lazer que antes era para todas as classes, além de afirmar que o Flamengo nunca será um clube elitista. Xandi foi além e citou outros clubes que considera “povão” e lembrou do Remo como uma agremiação de massa e voltada e do povo.

“Querem transformar o Flamengo em uma coisa que não vão conseguir. O Flamengo não é um time de elite, é um time popular, do povo, como o Corinthians é, o Internacional é, como o Remo e o Bahia. Não tem jeito, cara, não vamos conseguir mudar isso. Será sempre do povo”, falou.

Xande de Pilares, em um dos shows realizados em Belém, falou do carinho que possui pelo Remo e falou do motivo em torcer pelo Leão Azul. Em conversa com a jornalista Bruna Dias, de O Liberal, em maio de 2022, o sambista citou a forte relação que possui com a cidade de Belém e que a admiração pelo Remo vem de família.

“O Remo pode estar em qualquer colocação, mas a gente tem que ter personalidade. O Seu Neném, meu avô, era Remo”, falou, Xande, que tem um filho que reside na capital paraense, o Alexandre Junior, que também escolheu o lado azul-marinho da Avenida Almirante Barroso para torcer.