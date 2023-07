Humorista do ‘Porta dos Fundos’ cita a camisa do Remo como uma das mais bonitas do Brasil

O publicitário e humorista do Canal “Porta dos Fundos”, Antonio Tabet, publicou em seu perfil no Twitter, três imagens de camisas de clubes, que, na sua opinião, são as mais bonitas do país. Uma das camisas postadas por Tabet é uma retrô, do Remo, fabricada pela marca Adidas, que vestiu o Leão na década de 80 e início de 90.

Além da camisa do Remo, Antoni Tabet postou uma camisa do Juventus-SP, além do América-MG. Na publicação, vários torcedores do Remo comentaram, além e torcedores do Paysandu, maior rival azulino. Antonio Tabet é torcedor fanático do Flamengo-RJ.

