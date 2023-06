Lula é presenteado com a camisa do Remo e relembra: 'Venceu do meu Corinthians'

Depois de relembrar o triste momento em que o Corinthians (SP) perdeu para o Remo na Copa do Brasil deste ano, o presidente Lula, que está em Belém após cumprir agendas em Abaetetuba e na capital paraense, ganhou de presente uma camisa do Leão azul.

Celso Sabino, cotado para ser o novo ministro de Lula, foi quem deu o presente. Sabino ainda deu outra camiseta para o governador Helder Barbalho, que é torcedor do clube paraense.

O Remo, que juntamente com o Paysandu formam os principais times de futebol do Estado, foram lembrados pelo presidente Lula, que chegou a falar do Remo durante seu pronunciamento na praça Pedro Teixeira, neste sábado (17), ao pedir "desculpas" pela Copa do Mundo de 2014 não ter sido realizada no Pará.

O presidente lembrou a tradição que o Pará tem no futebol e declarou: "Afinal de contas, aqui tem o Remo e o Paysandu. Vale lembrar que o Remo, inclusive, conseguiu ganhar do meu Corinthians de 2 x 0 aqui em Belém e lá em São Paulo só ganhamos nos pênaltis", finalizou.