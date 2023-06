Deputado federal Celso Sabino já é tratado, em Belém, como ministro do Turismo

O deputado federal Celso Sabino já vem sendo tratado publicamente, em Belém, como o novo ministro do Turismo. Ele, inclusive, foi chamado de ministro, neste sábado (17), pelo prefeito Edmilson Rodrigues. “O Celso, ministro do Turismo, nada contra a ministra (Daniela Carneiro) que está ocupando (a pasta) atualmente, eu nem a conheço pessoalmente”, disse.

Edmilson também destacou a capacidade de dialogar de Celso Sabino. “Ter um camarada com a paixão de ser paraense com essa capacidade de dialogar, como diria a minha vó Raimunda, com Deus e mundo, e mais Raimundos e Raimundas, acho que vai fazer muito bem para nós. Temos na mesa praticamente dois ministros de Estado, né? Quase dois. Mas, na prática, pelo o que eu tenho de informação, sim. Sucesso”, afirmou.

A fala de Edmilson foi durante um café da manhã com o ministro das Relações Exteriores, o chanceler Mauro Vieira, o secretário de Clima e Meio Ambiente, o embaixador André Corrêa do Lago e representantes de diversos segmentos da economia da nossa cidade. Celso Sabino participou da mesa.

O prefeito Edmilson disse que, nesse evento, foi possível discutir estratégias, melhorias e possibilidades para o turismo de Belém, em especial, por conta da COP 30, em 2025. “Estamos juntos pelo turismo e crescimento de Belém”, afirmou.

O deputado federal paraense Celso Sabino (União Brasil) deve ser anunciado até a terça-feira (20) como novo titular do Ministério do Turismo. Ele foi indicado pelo presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) e a chegada dele à Esplanada dos Ministérios faz parte da estratégia do Executivo para melhorar a articulação na Câmara onde o governo tem minoria e tem sido frequentemente derrotado em votações importantes.

Neste sábado (17) o deputado acompanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em agenda no Pará. Lula irá a Abaetetuba para entrega de unidades do programa Minha Casa Minha Vida e depois virá a Belém para assinatura da ordem de serviço para início das obras do Porto Futuro II e para oficializar a capital paraense como cidade da Conferência Mundial do Clima, a COP, em 2025. A presença de Sabino na comitiva será o sinal de que o assunto está pacificado.