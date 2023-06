Paraense Celso Sabino deve ser confirmado no Ministério do Turismo até terça (20)

Avançaram as conversas de bastidor e o deputado federal paraense Celso Sabino (União Brasil) deve ser anunciado até a terça-feira, 20 como novo titular do Ministério do Turismo. Ele foi indicado pelo presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) e a chegada dele à Esplanada dos Ministérios faz parte da estratégia do Executivo para melhorar a articulação na Câmara onde o governo tem minoria e tem sido frequentemente derrotado em votações importantes.

Nesta sábado (17) o deputado acompanhará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em agenda no Pará. Lula irá a Abaetetuba para entrega de unidades do programa Minha Casa Minha Vida e depois virá a Belém para assinatura da ordem de serviço para início das obras do Porto Futuro II e para oficializar a capital paraense como cidade da Conferência Mundial do Clima, a COP, em 2025. A presença de Sabino na comitiva será o sinal de que o assunto está pacificado.

Procurado, Sabino comentou sobre as expectativos envolvendo os investimentos no setor de Turismo da região. Por meio de sua assessoria de imprensa, enviou uma declaração observando que a Organização das Nações Unidas (ONU) e o Governo do presidente Lula acertam ao escolher o Estado do Pará como sede da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP 30, em 2025. Ele afirma os investimentos federais que serão anunciados neste sábado, em Belém, somados aos esforços do governador Helder Barbalho, serão fundamentais para projetar o Pará como destino turístico para o mundo.

"Essa parceria criará as condições necessárias para mostrar as medidas que estão sendo tomadas para proteção do meio ambiente, atraindo investimentos nacionais e internacionais que, em última medida, beneficiarão o povo paraense com geração de riquezas, emprego e renda. Como parlamentar do Estado do Pará, estarei sempre ao lado de lideranças que trabalham pelo desenvolvimento do nosso Estado, como o governador Helder e o presidente Lula", declarou.

A atual ministra do turismo, Daniela Carneiro, se afastou da base do União Brasil e anunciou que iria deixar o partido. A sigla cobra do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a troca no Ministério do Turismo e defende o nome de Sabino.