Políticos do PT no Pará avaliam como positiva indicação de Sabino para o Turismo

A possibilidade de mudança no Ministério do Turismo, com a substituição da atual ministra Daniela Carneiro pelo deputado federal paraense Celso Sabino (União Brasil), é avaliada como positiva por políticos do PT no Pará. Em entrevista ao Grupo Liberal, eles não confirmam a mudança, que vem sendo discutida ao longo das duas ultimas semanas, em Brasília, mas acreditam que, se concretizada, pode ser boa para o Estado, que terá mais um representante no primeiro escalão do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O deputado federal Airton Faleiro (PT), por exemplo, diz que o Executivo ainda está concluindo sua base política no Congresso, onde o União Brasil conta com uma bancada grande "que está disposta a fechar politicamente com o o governo". Nesse sentido, ele avalia que a única razão para a saída da ministra Daniela Carneiro seria aumentar o espaço para que o Lula monte uma base maior no Congresso.

"Por outro lado, se o deputado Celso Sabino assumir representando o seu partido em nível nacional, é muito bom para o Pará, pois assim teremos dois ministros paraenses no governo Lula. O turismo é muito importante para a Amazônia como alternativa encontrada compatível com o meio ambiente", declarou.

Beto Faro, senador pelo Pará e presidente estadual do PT, destacou que "há uma reacomodação do próprio União Brasil e o nome do Sabino é aquele que congregaria a maioria dos parlamentares". Ele observa que o presidente Lula fez negociação com os partidos e a ministra que está hoje no Turismo não teria a maioria dos parlamentares, até mesmo entre os próprios partidários. "Então, acho natural que o partido possa avaliar e fazer alteração. Se for o Sabino, para mim, do Pará, acho uma boa, seria mais um ministro paraense. Mas isso é uma definição do próprio partido, que está dialogando com Lula. Isso faria com que a base do União Brasil estivesse alinhada com Lula”, declarou.

O governo Lula contra com dois ministros paraenses: Jader Filho, que está à frente do Ministério das Cidades, e Waldez Góes, da pasta da Integração e Desenvolvimento Regional, que nasceu em Gurupá, no Pará, mas possui maior relação com o estado vizinho Amapá, onde tem extensa trajetória política - já foi deputado estadual e governador por quatro mandatos. Caso a nomeação de Sabino se confirme, ele será o terceiro paraense no comando de um ministério na atual gestão, mas o segundo com base política no Pará.