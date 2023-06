União Brasil reforça indicação de Celso Sabino para Ministério do Turismo

Durante um jantar realizado na noite desta terça-feira (31), em Brasília, parlamentares do União Brasil reforçaram a indicação do deputado federal paraense Celso Sabino (União Brasil-PA) ao Ministério de Turismo. A legenda tem pressionado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela saída de Daniela Carneiro da pasta. A troca pelo deputado Sabino era dada como certa - fontes próximas ao presidente afirmaram que ele aceitou a indicação do União Brasil -, mas a ministra se manteve no cargo após reunião com o Lula, também nesta terça-feira.

O jantar em apoio ao nome do paraense foi organizado pelo deputado Marangoni (SP) e contou com a presença do ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais), do líder do Governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), do líder do União na Câmara, Elmar Nascimento (União Brasil-BA) e do ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil).

“O anfitrião fez o jantar de confraternização, [para] comemorar a aprovação do Minha Casa, Minha Vida que ele foi o relator e dizer que o União Brasil está unido. A bancada está unida. Se o Sabino for indicado, a bancada toda se sente contemplada. É isso, foi esse o tom”, declarou José Guimarães.

A expectativa é de que Daniela fique no cargo pelo menos até quinta-feira (15), quando participará de reunião ministerial.

De acordo com o portal Estadão, Celso Sabino relatou em reunião da bancada do partido na Câmara, que Alexandre Padilha lhe garantiu que ele assumirá o Ministério do Turismo em até sete dias. A promessa teria sido feita após o presidente Lula ter recebido Daniela e seu marido, o prefeito de Belford Roxo, Waguinho Carneiro (Republicanos), para uma conversa no Planalto, pela manhã.