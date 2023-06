Lula prepara 'saída honrosa' de ministra do Turismo e deve reunir com Sabino hoje, diz site

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria proposto uma "saída honrosa" para Daniela Carneiro do Ministério do Turismo, durante a reunião ocorrida da manhã desta terça-feira, 13, no Palácio do Planalto. A saída dela era dada como certa esta manhã, mas ganhou um "fôlego" para que possa apresentar um balanço das ações realizadas à frente da pasta, segundo Uol. Enquanto Celso Sabino, indicado pelo União Brasil para substituí-la, chegou a Brasília esta tarde e pode se encontrar com Lula antes da reunião ministerial.

Após sair da reunião com Lula, Daniela postou nas redes sociais que apresentou ao presidente "alguns dos projetos e ações do Ministério do Turismo para os próximos meses". e acrescentou: "Desde que assumi a gestão da pasta, sob a orientação do nosso presidente, tenho me dedicado a aprimorar o turismo no Brasil, tornando-o mais forte, sustentável, acessível e inclusivo. O turismo é uma poderosa ferramenta que transforma vidas, gera empregos e receitas, impulsionando o crescimento econômico do país".

Apesar do post contendo uma foto ao lado de Lula, Daniela não deve ficar no cargo. O motivo é que a deputada federal licenciada e esposa do prefeito de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, Waguinho Carneiro (Republicanos), aliado de Lula, está saindo do União Brasil para se filiar ao Republicanos. A direção do União, partido que possui três pastas no governo, quer Sabino no lugar de Daniela.

Segundo o Uol, Lula combinou que a ministra fará um levantamento das ações realizadas no cargo para dar-lhe uma "saída honrosa". O balanço, que Daniela apresentou ao próprio Lula, nessa reunião, também foi levado ao conhecimento da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, esta tarde. E a previsão é que o balanço seja levado à reunião ministerial da próxima quinta-feira, 15. A ideia é que as ações sejam divulgadas por meio da Secretaria de Comunicação Social (Secom) para reforçar que a motivação da troca é política.

Dívida

A reunião entre Lula e Daniela contou com a participação de Waguinho, que cobrou gratidão por ter apoiado Lula no segundo turno das eleições, segundo Uol. O prefeito tem reclamado que Sabino é da ala do União Brasil que não tem relação com o governo e que o partido, mesmo com o apoio do presidente da Câmara, Lira Maia, não garante os votos do partido nas pautas do governo.

Lula teria elogiado a atuação de Daniela no MTur, mas confirmou que, com a mudança de partido, será difícil mantê-la no cargo.

Na segunda-feira, 12, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), não negaram que a saída de Daniela está prestes a ser concretizada.