Remo aproveita vitória sobre o Pouso Alegre e lança segundo uniforme da temporada 2023; veja imagens

O Remo aproveitou a noite deste sábado (17), pouco após a vitória sobre o Pouso Alegre, para lançar, nas redes sociais, a nova camisa reserva para a temporada 2023, confeccionada pela marca Volt. O uniforme dois é predominantemente branco, com destalhes azul-marinho, e homenageia a Praça da República, região central e histórica da capital paraense e onde fica o Theatro da Paz.

Imagens das nova camisa reserva:

nova camisa reserva remo 2023 Divulgação/Remo Divulgação/Remo Divulgação/Remo Divulgação/Remo

O novo manto remista é acompanhado de um modelo na cor laranja para os goleiros. O lançamento nas redes sociais contou com um vídeo de apresentação, em que contextualiza os detalhes da camisa com a Praça da República. A atual linha de uniformes do Remo, é toda com referências históricas: a principal faz alusão à Belle Époque e ao Theatro da Paz; e a terceira, chamada de Triunfo, traz o primeiro escudo da história remista.

Assista o vídeo de divulgação da camisa dois do Remo:

