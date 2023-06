Remo tem Fabinho expulso, mas vence o Pouso Alegre e deixa a zona de rebaixamento da Série C

O Remo venceu o Pouso Alegre-MG na noite deste sábado (17), pela 9ª rodada da Série C do Brasileiro. A partida foi disputada no Estádio Manduzão, em Pouso Alegre, interior de Minas Gerais. A vitória, pelo placar de 2 a 0, garantiu o time paraense fora da zona de rebaixamento pela primeira vez na atual edição da Terceirona - independente dos demais resultados da rodada o time ficará fora do Z4.

Os gols da partida foram marcados pelo meio-campista Rodriguinho, aos 7 minutos do segundo tempo; e o lateral-direito Lucas Mendes, aos 53 da etapa final. Os azulinos tiveram o atacante Fabinho expulso aos 39 da etapa inicial, forçando uma partida com apenas dez jogadores por mais de um tempo inteiro do jogo.

(texto em atualização)