Ricardo Catalá valoriza competitividade do Remo em vitória heróica na Série C: ‘fomos valentes’

O Remo venceu o Pouso Alegre-MG neste sábado (17) em uma atuação heróica. Com um a menos desde o final do primeiro tempo, o Leão soube se superar dentro de campo e aplicar 2 a 0 no adversário fora de casa. De acordo com o técnico remista, Ricardo Catalá, o cartão vermelho recebido por Fabinho, antes do intervalo, foi a "melhor coisa que aconteceu para o time".

"Fizemos um primeiro tempo abaixo da nossa tônica de recuperação, que é a capacidade de competir. Nesse contexto, a expulsão foi a melhor coisa que aconteceu pra gente, porque isso nos obrigou a ser mais valentes, competitivos. E é isso que o torcedor quer ver. A equipe está de parabéns, pois soubemos sofrer e competimos pra caramba", disse.

Catalá também comentou sobre a retranca formada na metade final do segundo tempo para garantir a vitória. O Remo terminou a partida com quatro laterais de ofício e nenhum atacante. Segundo o treinador azulino, a medida foi utilizada para proteger melhor o setor defensivo da equipe. No final das contas, o plano se mostrou bastante acertado, já que o Leão não sofreu mais gols e ainda marcou o segundo, na reta final do jogo, com um dos laterais que entraram em campo.

"O jogo estava desenhado para marcar mais do que contra-atacar. Por conta disso, 'dobramos' os laterais para proteger melhor os lados e fomos eficientes nisso. Tendo dois laterais, sabíamos que na hora que tivéssemos um escape, seria em jogada de linha de fundo. Tanto que foi assim que marcamos o gol", explicou.

O Remo de Catalá volta a campo no próximo sábado (24), às 16h30, para enfrentar o Figueirense-SC, no estádio Mangueirão, em Belém. A partida, que será válida pela 10ª rodada da Série C, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.