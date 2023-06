Remo e Figueirense, pela Série C, será disputado no Mangueirão, comunica CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, nesta sexta-feira (17), que a partida entre Remo e Figueirense-SC, válida pela 10ª rodada da Série C, será disputada no estádio Mangueirão. Anteriormente, a partida estava marcada para ocorrer na casa azulina, o Baenão. A data do jogo - 24 de junho - e o horário - 16h - foram mantidos.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

De acordo com o comunicado divulgado pela CBF, a mudança ocorreu por "indisponibilidade do estádio Baenão". Apesar disso, sabe-se que jogadores e comissão técnica azulinos já faziam pressão na diretoria para que o clube jogasse mais vezes no Mangueirão.

VEJA MAIS

Na quarta-feira (15), a reportagem de O Liberal informou que atletas e comissão do Remo acreditavam que a pressão da torcida no Baenão, ponto forte do clube em outras competições, poderia estar atrapalhando o rendimento do Leão este ano em casa. Vale destacar que dos 12 pontos disputados pelo Remo como mandante na Série C até então, apenas quatro foram conquistados.

No mesmo dia, em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal, o presidente do Remo, Fábio Bentes, confirmou à reportagem que pretendia levar algumas partidas do Leão para o Mangueirão. No entanto, ele condicionava isso à brechas que o Leão teria de encontrar no calendário do Colosso do Bengui para mandar jogos. Vale destacar que o estádio tem recebido uma série de shows de artistas nacionais.

Na Série C, o Remo só mandou uma partida no Mangueirão: contra o Botafogo-PB, pela segunda rodada. O jogo terminou com vitória do Belo por 2 a 1.