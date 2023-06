Vovô garoto: Muriqui completa 37 anos liderando estatísticas do Remo na temporada

O grande destaque do Remo na temporada, o atacante Muriqui completa, nesta sexta-feira (16), 37 anos. Apesar da idade avançada, o camisa 10 do Leão Azul ainda demonstra fôlego de garoto para liderar as principais estatísticas do time no ano. Em pouco menos de seis meses, o jogador já é o artilheiro da equipe em 2023.

De acordo com dados do site OGOL, Muriqui tem 11 gols com a camisa azulina. Os tentos, inclusive, são muito bem distribuídos: três no Parazão, três na Série C, três na Copa Verde e dois na Copa do Brasil. Além das bolas na rede, o atacante tem se tornado peça fundamental na criação de jogadas.

Muriqui é um dos atletas que mais tem participações em gols no Leão Azul em 2023. O jogador, além de finalizar, também ajudou o Remo com assistências importantes, como na final do Parazão, quando ajudou Pedro Vitor a abrir o placar para o Leão.

A posição de garçom, inclusive, é a preferida de Muriqui, que já disse em várias entrevistas que não se vê como um atacante de ofício. A preferência por jogar mais recuado tem sido atendida. Desde que Ricardo Catalá assumiu o Time de Periçá, Muriqui tem jogado como um autêntico camisa 10, no meio de campo.

Nome na história?

Se julgar pelo carinho da torcida, Muriqui já pode ser considerado como um dos grandes nomes do Remo nas últimas temporadas. No entanto, a ausência de títulos conquistados com a camisa azulina pode deixar o atacante mais distante do status de ídolo remista.

Oportunidades, no entanto, não faltaram nesta temporada. Na Copa Verde, o Leão vinha fazendo uma boa campanha até ser eliminado para o Paysandu, nas semifinais. Já no Parazão, o Remo até chegou à decisão, mas perdeu nos pênaltis, em casa, para o Águia de Marabá.

Próximo compromisso

A única chance que o Remo tem de conquistar um título nesta temporada é na Série C. No entanto, o momento azulino não é dos melhores. A equipe paraense está na vice-lanterna do torneio, com oito pontos ganhos em oito jogos.

Apesar disso, o Remo de Muriqui não jogou a toalha e briga por uma classificação à próxima fase. No sábado (17), o jogador e o Leão entram em campo para enfrentar o Pouso Alegre-MG, fora de casa, no estádio Manduzão, às 16h30. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.