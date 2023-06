Bidou! Reforços de Remo e Paysandu são regularizados e podem estrear neste final de semana

Dois jogadores de Remo e Paysandu foram regularizados e já podem estrear neste final de semana. Segundo consulta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o azulino Marcelo e o bicolor Nicolas Careca já podem defender as cores das suas equipes.

Anunciado no início do mês, Nicolas Careca chega ao Paysandu para ser mais uma opção no setor ofensivo. O jogador estava sem clube desde que foi dispensado do Guarani-SP, no dia 17 de maio. Somando as temporadas 2022 e 2023, foram 31 jogos e dois gols com a camisa do Bugre.

Já Marcelo foi anunciado há dois dias pelo Remo. O jogador chegou ao Baenão depois de ter disputado o início da Série C pelo Volta Redonda-RJ. Somando as três passagens pelo clube, o meia fez 29 jogos e marcou dois gols com a camisa do Voltaço.

Regularizado, Nicolas Careca poderá estrear pelo Paysandu neste domingo (18), diante do Floresta-CE, na Curuzu, pela nona rodada da Série C. Já Marcelo terá a chance de entrar em campo fora de Belém, em Minas Gerais, onde o Remo enfrenta o Pouso Alegre-MG, no sábado (17). Ambas as partidas terão transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.