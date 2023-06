Remo acerta a contratação de meia Marcelo que estava na Série C e já trabalhou com Catalá

O Remo anunciou mais uma contratação para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. A diretoria azulina confirmou a chegada do meia Marcelo, de 34 anos, que estava disputando a Série C pelo Volta Redonda-RJ.

Carioca, Marcelo chega ao Leão para tentar ajudar a equipe nesse momento difícil, em que o clube luta contra o rebaixamento. O jogador falou da expectativa em vestir a camisa do Remo e cita o Leão Azul como um “gigante do futebol”.

“Muito feliz em vestir a camisa desse gigante do futebol. Chego para somar e ajudar meus companheiros em busca do objetivo nesta Série C", disse em entrevista ao site oficial do Remo.

VEJA MAIS

O jogador chega a Belém nesta semana para realizar exames médicos e testes físicos. Marcelo teve passagens pelo Figueirense-SC, clube em que passou cinco temporadas, Red Bull Brasil-SP, Cuiabá-MT, CRB-AL, além do Operário-PR, clube onde jogou a Série B e Volta Redonda-RJ. Marcelo também vestiu a camisa do Mirassol-SP, clube em que atuou sob o comando de Ricardo Catalá, atual técnico azulino.