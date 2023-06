Remo anuncia cirurgia no joelho do meia Galdezani, mas não divulga lesão nem prazo de recuperação

O meio-campista Matheus Galdezani realizou um procedimento cirúrgico no joelho direito nesta segunda-feira (12), sob o comando do chefe do departamento médico do Remo, o ortopedista Jean Klay. A informação foi confirmada pelo Leão Azul no final da tarde. O clube, porém, recusou-se a confirmar qual a lesão e o prazo de recuperação do jogador, que não entra em campo desde o dia 18 de maio. Galdezani tem 31 anos e já passou uma lesão grave em 2019, quando estava no Internacional.

A última informação sobre o estado físico de Matheus Galdezani foi divulgada pela assessoria de comunicação do Remo na última quinta-feira, minutos antes da partida contra o América-RN. O boletim médico informou que o meia estava fora da partida por conta de uma "sobrecarga no compartimento lateral do joelho direito".

Galdezani foi contratado pelo Remo no dia 25 de março, com a temporada em andamento. O jogador tem 7 partidas pela equipe azulina e ainda não balançou as redes.

Confira a nota divulgada pelo Remo:

O departamento médico do Clube do Remo informa que o meia Matheus Galdezani passou por uma cirurgia nesta segunda-feira (12).O procedimento foi uma artroscopia no joelho direito, sendo realizado pelo chefe do DM [Departamento Médico] azulino Jean Klay.

