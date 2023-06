Remo planeja dispensas, meia Soares pode deixar o clube, mas saídas dependem de novas contratações

O Remo corre atrás de reforços para a disputa do restante da Série C, mas com as chegadas de jogadores, as saídas também irão ocorrer. A informação foi confirmada por uma fonte interna do clube e alguns nomes podem deixar o Leão Azul conforme as chegadas de novos jogadores. Um deles é o meia Soares, que deve ter seu contrato rescindido com o Leão Azul de Antônio Baena.

Soares deve encabelar a lista, que deve passar também pelo setor defensivo. O meia de 25 anos não vem sendo relacionados para as partidas nesta Série C no comando de Ricardo Catalá. A única vez em que entrou em campo no Brasileirão foi na derrota para o São José-RS, fora de casa, ainda com Marcelo Cabo à frente da equipe.

Outros nomes também podem deixar o Remo, os meios-campistas Laranjeira e Álvaro, estão sendo avaliados pela diretoria do clube, que precisa enxugar o elenco e consequentemente a folha salarial, para trazer novos atletas para a Série C. Mas as saídas dos atletas dependem das contratações, porém, o Remo não quer correr o risco de não ter peças de reposição, porém, o marcado está bastante complicado para os azulinos, que buscam peças, mas encontram negativas por parte de jogadores disponíveis no mercado. O técnico Ricardo Catalá chegou a comentar em uma entrevista coletiva, que nunca tinha levado tantos “nãos” como vem ocorrendo no Remo, em relação a contratações de atletas.

Recentemente Soares chegou a postar um story em sua conta no Instagram, falando sobre a não valorização e que estaria em um “lugar errado”, mas apagou. Soares está na sua segunda passagem pelo Remo, defendeu o clube na temporada 2022 em apenas dois jogos, já que chegou para a reta final da primeira fase da Série C. Retornou ao Leão em 2023, e até aqui realizou apenas sete jogos e marcou dois gols, ambos no Parazão. O jogador pertence ao Atlético-CE e retornou ao Remo por empréstimo.