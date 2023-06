Remo: Catalá detalha semana, reclama da falta de tempo para treinos e pede mais 'lucidez' ao time

O Remo venceu a Aparecidense-GO por 2 a 0, fora de casa, mas segue na zona de rebaixamento da Série C, porém, os três pontos deram ânimo ao elenco, que vive uma cobrança enorme pela situação em que o Remo se encontra na competição. O técnico Ricardo Catalá ainda não conseguiu ter uma semana completa de treinos com a equipe azulina e falou sobre a postura do Remo em campo, além e pedir mais lucidez do time quando estiver com a posse de bola.

VEJA MAIS

Catalá sabe das dificuldades, foram cinco partidas em menos de 15 dias e o cansaço e a rotina de viagens cruzando o Brasil, faz com que o técnico não consiga treinar e ajustar algumas situações no time e pediu mais tranquilidade ao time e citou algumas jogadas diante da Aparecidense e fez questão de exaltar a defesa, que ficou mais um jogo sem tomar gols.

“Acredito que podemos ter um pouco mais de lucidez, serenidade com a bola, principalmente no campo ofensivo e terminamos muitas jogadas do mesmo lado em que ela começa. As vezes em que a gente trocou de corredor levamos vantagem, nós nos defendemos melhor com a bola, então espero atacar nesta semana esse conteúdo”, disse.

VEJA MAIS

Para o jogo contra o Pouso Alegre-MG, no próximo sábado (17), fora de casa, Catalá não irá modificar muito o time. O treinador comentou sobre a sequência do trabalho na semana, e o pouco tempo para treinos, dificulta a forma com que o Remo jogue da forma que o técnico deseja.

“Teremos poucos ajustes, pois vamos viajar de volta nesta segunda a Belém, já na terça não podemos fazer muita coisa pois está batendo 48h do jogo, podemos fazer um treino bom na quarta, na quinta já viaja para jogar sábado. Quinta e sexta já não se consegue controlar a qualidade do campo onde treinaremos e nem ter privacidade para fazer um trabalho melhor. Teremos um treino de verdade na quarta-feira e um pouco na terça e quinta. Esperamos que dê para trabalhar algumas coisas, têm muitas coisas a serem trabalhadas em pouco tempo e vamos atacar o que é prioritário”, finalizou.