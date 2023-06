Depois de tropeço na Série C, Ricardo Catalá diz que Remo deve anunciar reforços em breve

Após o empate em 0 a 0 do Remo com o América-RN, no Baenão, nesta quinta-feira (8), pela sétima rodada da Série C, o técnico Ricardo Catalá falou que a equipe deve receber reforços em breve. De acordo com o treinador, algumas negociações já estão em andamento e a ideia da comissão técnica é que esses jogadores cheguem em condições de jogo.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

"Já indiquei muitos reforços para o Remo, mas está difícil competir com o mercado, porque concorremos com clubes da Série B. Existem jogadores que só olham a divisão, mas não olham o projeto que podemos oferecer. Sei que a diretoria tem se esforçado, mas ouvimos muitos 'nãos'. Estamos com algumas negociações em andamento, mas não sei mais detalhes, já que não participo das tratativas, só a direção. A expectativa é que esses jogadores cheguem para ajudar o quanto antes", explicou.

VEJA MAIS

Sobre o duelo contra o América-RN, Catalá disse que faltou ao Remo uma maior precisão na hora de finalizar as jogadas. Segundo ele, tudo isso só será resolvido com mais sessões de treinamento, que serão realizadas apenas após a partida do Remo contra a Aparecidense-GO, no próximo domingo (11).

"Não tenho nem duas semanas de clube e não tive um período grande de treinos. A nossa malha aérea também não ajuda, mas passada a próxima partida teremos tempo de ajustar o que precisa e dar atenção aos detalhes que podem decidir jogos. Apesar disso, fizemos três bons jogos sob meu comando, mas devido à condição que o clube ocupa hoje, cada tropeço de deixa mais longe do objetivo final", disse.

Remo e Aparecidense-GO se enfrentam no final de semana, no estádio Annibal Toledo, às 16h30, pela oitava rodada da Série C. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.