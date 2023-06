Remo tropeça diante do América-RN em casa e permanece na lanterna da Série C

O Remo empatou em 0 a 0 com o América-RN, em casa, nesta quinta-feira (8) e se manteve na lanterna da Série C do Brasileirão. Embalado pelas arquibancadas, o Leão até agrediu mais o adversário, mas não conseguiu concretizar as chances de gol quando foram criadas. O resultado deixou insatisfeita a torcida que compareceu ao Baenão.

O placar, no final das contas, foi ruim para os dois times. Ambos continuam na zona de rebaixamento da Série C, sendo que o Remo está na última colocação, com cinco pontos conquistados em sete jogos, e o América está na 19ª posição, com seis pontos ganhos.

O próximo compromisso azulino na Série C será no domingo (11). Às 16h30, o Leão encara a Aparecidense-GO, fora de casa, no estádio Annibal Batista de Toledo, pela oitava rodada. A partida terá transmissão Lance a Lance em Oliberal.com.

Primeiro tempo

O torcedor azulino já teve uma surpresa antes mesmo do jogo começar. Por opção técnica, Ricardo Catalá deixou Pablo Roberto, referência técnica da equipe no início do ano, no banco. Para o lugar dele, o treinador escalou Fabinho, que fez dupla de ataque com Muriqui no último terço.

A modificação, pelo menos na primeira metade da etapa inicial pareceu ter prejudicado o Leão. A equipe azulina perdia embates importantes no meio-de-campo e viu o América de Natal. A mais clara das oportunidades de gol ocorreu aos 21 minutos, quando Gustavo Ramos, ex-Remo, cabeceou a bola com perigo.

A partir disso, o Remo passou a crescer na partida. A postura azulina mudou muito pelo o posicionamento de Muriqui, que passou a atuar mais no meio de campo, ajudando nos embates contra o adversário. Mais recuado, o camisa 10 passou a municiar os atacantes Fabinho e Pedro Vitor.

Os dois, inclusive, tiveram as chances mais claras do Remo de abrir o placar. Aos 34, Pedro Vitor recebeu na direita, cortou para o meio e arriscou para o gol, em bola que passou próximo à meta adversária. O mesmo destino teve um lance de Fabinho, aos 48 minutos, que fez boa jogada individual pela esquerda. Apesar da produtividade, ambos os times foram para o intervalo sem alterações no marcador.

Segundo tempo

O barrado Pablo Roberto recebeu mais um voto de confiança após o intervalo. Barrado por Ricardo Catalá no início do jogo, o meia voltou como titular no segundo tempo, no lugar de Claudinei. A mudança, como esperado, deu mais mobilidade ao meio-de-campo azulino, que agrediu mais o adversário na parte final.

Pablo, em poucos minutos, se destacou no setor. Caindo principalmente pelo lado esquerdo, o jogador ajudava Muriqui a servir os atacantes, que tiveram chances claras de gol, como quando Fabinho finalizou bem, aos 7 minutos, e Pedro Vitor quase marcou aos 17. No entanto, o zero no placar permanecia.

Com o tempo, o Remo passou a entrar na pressão das arquibancadas. Para tentar buscar o gol da vitória, Catalá até colocou mais velocidade ao time, com Jean Silva e Richard Franco, mas o Leão deixou de finalizar ao gol. O volume de jogo azulino era "enganoso", rondava a área adversária, mas não concretizava o lance quando necessário.

Em meio a busca pelo gol, que acabou não saindo, o Remo quase é vazado na reta final. Aos 34, Wallace Pernambucano arriscou com perigo para a meta de Vinícius, mas a bola foi pra fora. Resultado final: 0 a 0 no Baenão, um placar frustrante para ambas as equipes.

Ficha técnica

Remo 0 x 0 América-RN

Campeonato Brasileiro da Série C – 7ª rodada

Data: 08/06/2023 (quinta-feira)

Local: Estádio do Baenão

Horário: 16h30

Árbitra: Thayslane de Melo Costa (SE)

Assistentes: Wendel Augusto Lino de Jesus Melo (SE) e Vaneide Vieira de Gois (SE)

Quarto árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

Cartões: Kevin (REM) e Gilvan (AME)

Remo: Vinícius; Lucas Marques (Lucas Mendes), Diego Ivo, Diego Guerra, Kevin (Wendel Lomar); Anderson Uchôa e Claudinei (Pablo Roberto); Pedro Vitor, Muriqui e Rodriguinho (Jean Silva); Fabinho (Richard Franco). Técnico: Ricardo Catalá.

América-RN: Bruno Pianissolla; Luan Sales, Jean Pierre, Gilvan (Alan Ferreira) e Luiz Paulo (Gabriel Silva); Rodriguinho, Vini Guedes e Rafinha; Elvinho (Léo Rafael), Gustavo Ramos e Wallace Pernambucano. Técnico: Thiago Carvalho.