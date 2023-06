Claudinei fala sobre mudanças no Clube do Remo para a Série C: ‘agora a gente tá agindo’

Nesta quinta-feira (8), o Clube do Remo enfrenta o América-RN, em casa, no estádio Baenão, às 16h30, pela 7ª rodada da Série C. Na lanterna da Terceirona, o Leão precisa ganhar a partida e garantir pontos para tentar sair da zona de rebaixamento. Para o meio-campista Claudinei, o jogo em casa pode ajudar o clube azulino.

“Sabemos que é um jogo importante, dentro de casa e precisamos desses três pontos. Sabemos também que jogando em casa tem o fator da torcida, do campo, então estamos bem concentrados e vamos buscar essa vitória”, afirmou o meia.

Na última partida do Remo, contra o Brusque-SC, Claudinei foi o autor do único gol azulino no jogo, que terminou em um empate de 1 a 1. O meia, que está tendo mais oportunidades em campo com o técnico Ricardo Catalá, falou do feito na partida. “Fico muito feliz em ajudar a equipe em campo, infelizmente não foi o resultado que a gente queria, mas fico muito feliz em ter marcado esse primeiro gol”, disse.



Sobre o próximo adversário, o jogador disse saber que vai ser um desafio em campo. “Conheço um pouco alguns jogadores (do América-RN) que trabalhei junto, então sabemos que é uma equipe que gosta de ter a bola e sair jogando, sabemos também que a equipe está nessa briga, então é um jogo importante”, disse.

O Remo não estava passando por bons momentos na Terceirona, mas, parece ter evoluído em seis jogos. A equipe azulina acumula quatro derrotas, uma vitória, em cima do Confiança-SE, e um empate, os dois últimos após a chegada do técnico Ricardo Catalá. Para Claudinei, as mudanças no Remo são perceptivas.

“A principal (mudança) é a nossa atitude, que mudou bastante na questão de não ficar esperando para reagir, agora a gente tá agindo. Estamos conseguindo impor o nosso ritmo e a nossa maneira de jogar”, finalizou o meia