Remo anuncia a contratação do atacante Rafael Silva

O Remo anunciou, na noite desta sexta-feira (9), a contratação do atacante Rafael Silva. A informação foi divulgada nas redes sociais e site oficial do clube.

Aos 28 anos, natural de Goiânia, o novo atleta azulino tem passagens por clubes como Luverdense, Vila Nova,São Bento, Mirassol, Juventude, Paraná, Marcílio Dias e ABC.

Em entrevista ao site oficial do clube, Rafael Silva comentou sobre o desafio. "Muito feliz por essa oportunidade. Chego para somar e ajudar o Rei da Amazônia na temporada. Vamos com muito trabalho em busca do objetivo", disse.

De acordo com o Remo, o atacante chega em Belém nesta semana para realizar os exames médicos.