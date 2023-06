Remo: Após empate com o América-RN, Catalá pode promover mudanças; confira

Após o empate com sabor amargo, em casa, contra o América-RN (vice-lanterna da Série C), o Remo já começou a preparação para o próximo desafio. No domingo (11), às 16h30, no Estádio Annibal Batista de Toledo, o Leão encara a Aparecidense, em um confronto direto para sair da zona de rebaixamento. Apesar do pouco tempo para treino, o técnico Ricardo Catalá pode promover mudanças. Confira:

Programação

O Leão se reapresenta e viaja já nesta sexta-feira (9) para a capital federal, Brasília. A equipe azulina passará a manhã de sábado (10) na cidade, onde realiza o treino no CT do Gama. Até que às 13h, a delegação parte rumo a Goiânia.

À princípio, de acordo com a programação divulgada pelo clube azulino o técnico Ricardo Catalá não deve realizar novos treinos na capital de Goiás. Com isso, qualquer dúvidas em torno do time que encara a Cidinha devem ser sanadas até este sábado.

Possíveis mudanças

As principais dúvidas ficam em relação à continuidade do volante Claudinei, do lateral-esquerdo Kevin e do centroavante Fabinho no time titular. Apesar do Leão ter tido várias chances para vencer o América-RN, a equipe apresentou melhoras com as entradas do volante Pablo Roberto e do atacante Jean Silva, enquanto Kevin foi bastante criticado pela torcida e foi substituído.

Lance a Lance

O Remo inicia a oitava rodada na lanterna, com cinco pontos. A Aparecidense é a antepenúltima colocada, com seis. Com uma vitória e uma combinação de resultados, o Leão Azul pode deixar a zona de rebaixamento da Terceirona. Porém, em caso de derrota, pode se afundar ainda mais.

Acompanhe a cobertura completa de Aparecidense x Remo pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.