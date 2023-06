Remo deve anunciar atacante da Ponte Preta como primeiro reforço para a Série C, afirma jornalista

O Remo está próximo de anunciar o primeiro reforço para a Série C de 2023. De acordo com o repórter Luizinho Moura, da Rádio Liberal, o Leão deve oficializar em breve a contratação do atacante Guilherme Pira, de 22 anos. O atleta defende as cores da Ponte Preta, clube que disputa a Série B do Brasileirão.

Com passagem pelas categorias de base do Corinthians e Sport, Guilherme Pira estreou no profissional em 2021, pelo São Caetano. Depois, o jogador foi para a Inter de Limeira, onde fez 21 partidas e marcou um gol, e foi emprestado ao Manaus. No Gavião do Norte, o atacante disputou 20 jogos e balançou as redes cinco vezes.

Após se destacar pelo Manaus na Série C do ano passado, Guilherme Pira assinou com a Ponte Preta em 2023. O jogador foi titular da Macaca na campanha que terminou com o título do Paulistão Série A2, mas perdeu espaço na equipe com o início da Série B. O atacante, inclusive, nem entrou em campo nos últimos três compromissos da equipe na Segundona.

Guilherme é um jogador de velocidade, que costuma atuar pelas beiradas do campo. Mesmo sendo um atacante, ele não costuma balançar muito as redes, se destacando mais pela entrega no último terço e pela obediência tática. Na Ponte Preta, equipe que defende, o atleta tem 25 jogos e nenhum gol marcado.

A movimentação do Remo no mercado não é novidade para a torcida. Após o empate em 0 a 0 com o América-RN na última quinta-feira (8), pela Série C, o técnico Ricardo Catalá afirmou que o time anunciaria reforços em breve. Segundo ele, a ideia da comissão técnica é que esses jogadores cheguem em condições de atuarem imediatamente.

O próximo compromisso do Remo na Série C será no domingo (11), diante da Aparecidense-GO, fora de casa, pela oitava rodada da Terceirona. A partida, que será disputada no estádio Anibal Toledo, em Aparecida de Goiânia, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.