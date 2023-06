Aparecidense-GO rescinde com técnico às vésperas de jogo contra o Remo na Série C

A Aparecidense-GO, próximo adversário do Remo na Série C do Brasileirão, anunciou nesta sexta-feira (9) a saída do técnico Moacir Júnior. De acordo com uma nota, emitida pelo clube por meio das redes sociais, a rescisão ocorreu em comum acordo.

O comunicado, porém, não disse quem comandará o Camaleão no domingo (11), no duelo contra o Leão Azul. As equipes se enfrentam a partir das 16h30, no estádio Annibal Toledo, em Aparecida de Goiânia.

Assim como o Remo, a Aparecidense-GO vive situação delicada na tabela da Série C. A equipe do Centro-Oeste está na 18ª posição no campeonato, com apenas seis pontos ganhos em sete partidas.

Moacir Júnior estava na Aparecidense desde a metade do ano passado. No comando do Camaleão, o treinador realizou 38 partidas, vencendo 16 delas. Neste ano, o treinador ajudou o clube a conquistar uma vaga na Copa do Brasil 2024 por ter se classificado às finais do Campeonato Goiano.