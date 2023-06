Remo: Após golaços, Pedro Vitor comemora desempenho da equipe e diz: 'o grupo está fechado'

Os três pontos conquistados diante da Aparecidense-GO, fora de casa, trouxe um pouco mais de tranquilidade ao elenco do Remo para a sequência da Série C do Brasileiro. O atacante Pedro Vitor, autor do primeiro gol no triunfo diante dos goianos, avaliou o desempenho da equipe e afirmou que o grupo está fechado.

O Remo agora soma oito pontos na tabela da Série C, ainda está na zona de rebaixamento, mas aos poucos vai ganhando consistência nas partidas e não perde há quatro jogos. Pedro Vitor sabe da pressão que é jogar no Remo, elogiou os companheiros pela entrega em campo e afirmou que o grupo está focado em tirar o Remo dessa situação.

“Estávamos precisando da vitória para dar sequênci no campeonato. Nos últimos dois jogos, atuamos bem, mas não saímos com a vitória. O time vem se entregando, procurando a vitória e conseguimos. Feliz por marcar o gol, mais feliz ainda pela entrega, pelo grupo que está fechado”, disse.

Pedro Vitor está no Remo desde o início da temporada e foi titular em boa parte dela. Aos 26 anos, o jogador vive um bom momento, vem marcando gols e ajudando a equipe azulina. Pelo Remo neste ano foram 25 partidas e quatro gols, do jogador que pertence ao Fortaleza-CE, mas que desembarcou em Belém por empréstimo.