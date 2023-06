Série C: Remo e Paysandu terminam rodada na zona de rebaixamento; site aponta números de queda

A Série C do Campeonato Brasileiro finalizou a 8ª rodada com um cenário preocupante para o futebol paraense. Os dois representantes do Estado na competição nacional, fecharam a rodada dentro da zona de rebaixamento. O site de estatística “Chance de Gol”, analisou e aponta o Paysandu com poucas chances de classificação e quase 60% de rebaixamento, já o Remo possui uma probabilidade maior de classificação e menor de queda.

O Remo iniciou a rodada na lanterna, porém, o Leão venceu a Aparecidense-GO, fora de casa, e somou três pontos importantes, que fizeram o clube azulino chegar à 15ª posição, porém, com o término da rodada, a equipe azulina retornou para a zona de rebaixamento, dessa vez na vice-lanterna, 19ª colocação, com oito pontos conquistados. Já o Paysandu, entrou em campo na 8ª rodada contra o São Bernardo-SP, líder do campeonato, na Curuzu, em Belém. A equipe alviceleste empatou em 1 a 1 e pela primeira vez no Brasileiro 2023 termina a rodada dentro da zona de rebaixamento, na 18ª posição.

O site Chance de Gol detalhou a situação dos 20 clubes, após o término da rodada. As duas equipes possuem chances de queda, porém, o Paysandu preocupa mais. Faltando 11 rodadas, o Papão está com apenas 3% de chances de passar de fase, já no quesito rebaixamento, o clube bicolor possui 57,3% de queda.

A situação do Remo, segundo o site, é um pouco mais amena. O Leão possui 17.8% de chances de subir, mesmo estando atrás do Paysandu na classificação. Já as chances de rebaixamento do time azulino somam 21,1%.

Os próximos compromissos das equipes do Pará na Série C serão no final de semana. O Remo joga mais uma vez fora de casa, diante do Pouso Alegre-MG, sábado (17), às 16h30, no Estádio Manduzão. Já o Paysandu recebe o Floresta-CE, na Curuzu, em Belém, no domingo (18), às 19h. As duas partidas serão transmitidas lance a lance pelo OLiberal.com, além da Rádio Liberal FM, que transmitirá nas redes sociais do Grupo Liberal, além do Youtube e na frequência 97,5MHz.