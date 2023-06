Paysandu dispensa zagueiro Genílson, campeão e capitão da equipe em 2022

O Paysandu oficializou na tarde desta segunda-feira, a dispensa do zagueiro Genílson. O jogador que foi capitão bicolor na temporada 2022, não faz mais parte dos planos do clube alviceleste para a Série C 2023.

A reformulação no elenco do Paysandu vai ocorrendo e com ela jogadores seguem deixando a Curuzu. A equipe de esportes de O Liberal já havia adiantado o desligamento do zagueiro Genílson, na semana passada, porém, nesta segunda, o Paysandu oficializou a saída do atleta.

Genílson estava na sua segunda temporada defendendo a camisa do Paysandu. O jogador foi titular na temporada 2022, e era um dos líderes do grupo, mas com a chegada de Paulão no elenco, Genílso foi perdendo espaço com o técnico Marquinhos Santos.

Juntando as duas passagens pelo Papão da Curuzu, o zagueiro realizou 62 partidas pelo alviceleste, marcou oito gols, todos na temporada 2022 e foi campeão da Copa Verde também no ano passado.

Veja a nota do Paysandu

"O Paysandu Sport Club informa que, em comum acordo, o atleta Genílson não faz mais parte do elenco bicolor. O clube agradece ao zagueiro pelos seus serviços prestados".