Paysandu anuncia a saída do volante Kelvi, que retorna a clube da Série B

O jovem volante Kelvi, de 20 anos, não faz mais parte do elenco do Paysandu. O clube bicolor anunciou, por meio do site oficial, o encerramento do empréstimo do jogador, que retorna assim ao Juventude, clube que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

Poucas chances

Kelvi chegou ao clube da Curuzu em abril deste ano, após ter poucas oportunidades no clube gaúcho. Em busca de mais rodagem, o jogador acertou com o Bicola e disputou seis jogos no total. Em praticamente todos, veio do banco de reservas, sendo titular apenas uma vez, contra a Tuna Luso, no dia 16 de abril, pelo Parazão.

De fora

Desde a vitória por 2 a 0 sobre o Cametá, que deu o terceiro lugar do Parazão ao clube alviceleste, Kelvi não vinha sendo relacionado para os jogos do Bicola. Com isso, o volante ficou de fora - até do banco de reservas - contra Volta Redonda (Série C), Goiás (Copa Verde) e São José-RS.

Opções

O anúncio da saída de Kelvi veio antes da partida do Paysandu contra o Operário, pela Terceirona. Sem o jogador, o técnico Marquinhos Santos conta com Nenê Bonilha, Geovane, Éric, João Vieira, Arthur, Gabriel Davis e Yure para a função de volante.

Confira a nota oficial do Paysandu

O Paysandu Sport Club informa que, em comum acordo, acertou com o Juventude-RS o retorno do atleta Kelvi para a equipe gaúcha.

O clube bicolor agradece ao volante pelos seus serviços prestados.